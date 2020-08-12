Perseid meteor yağmuru saat kaçta olacak?

12 Ağustos 2020

Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Her yıl meydana gelen ve etkileyici görüntülere sahne olan Perseid meteor yağmuru bu gece yarısında yaşanacak. Dünya'nın kozmik toz bulutuyla karşılaşması sonucunda yaşanan Perseid meteor yağmuru, Türkiye'den de izlenebilecek.

Perseid meteor yağmuru nedir?

En bilinen gök taşı yağmurlarından olan Perseid meteor yağmuru, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttlu Kuyruklu Yıldızı'nın kalıntılarından oluşuyor. Düny'nın Güneş'in etrafında dönüşü sırasında bu kozmik toz bulutuna rastlaması sonucunda gerçekleşen gök olayı, her yıl aynı dönemde gözleniyor.

Temmuz sonu - Ağustos başı civarında gözlemlenebilen Perseid meteor yağmuru, en yoğun ise 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece gözlemleniyor. Meteor yağmuru adını ise Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlenmesinden alıyor.

Bu gök olayına neden olan Swfit-Tuttle Kuyruklu Yıldızı ise Dünya için potansiyel bir tehlike olarak görülmektedir. Kuyruklu yıldızın bir sonraki geçiş tarihi ise 14 Ağustos 2126 olarak hesaplanmıştır ve Dünya'ya çarpma tehlikesinin olduğu iddia edilmektedir.

Saat kaçta gözlemlenebilecek?

Göktaşı yağmurunun kaynak noktası gece yarısı ortaya çıkacak ve bu nedenle 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece yarısı saat 01:00 itibariyle ufukta 30 derece kadar ufukta olacak.

Bu gök olayı Türkiye'den gözlemlenebilecek ancak bunun için hava koşullarının uygun olduğu, şehirden uzak, ışıksız bölgelerin tercih edilmesi gerekiyor.

Perseid meteor yağmurunu gözlemleyen bir gözlemci saatte 100 meteor görebilecek. Bu meteorların çarpışma hızı ise saatte 215 bin kilometre/hız olacak.