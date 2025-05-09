Pervin Buldan kaza mı geçirdi? Pervin Buldan'a suikast mı düzenlendi? Buldan'ın sağlık durumu nasıl?

DEM Parti Van Milletvekili Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ın kaza geçirdiği iddiası gündeme bomba gibi düşerken DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan açıklama geldi. Doğan iddiaları doğrularken konuya dair açıklama yaptı.

Pervin Buldan'ın sağlık durumu nasıl?

Pervin Buldan’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazada DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır da araçtaydı. Kazanın, aracın yanlışlıkla ters yöne girmesi sonucu meydana geldiği ve ciddi bir hasarın oluşmadığı belirtildi.

Buldan'a suikast mı düzenlendi?

Yapılan açıklamada olayın herhangi bir suikast girişimiyle bağlantılı olmadığı vurgulanırken, heyetin aynı gün planlanan programlarına katıldığı aktarıldı.