Pervin Buldan'dan PKK kongresi sonrası ilk yorum: Bundan sonra barışın mihenk taşları döşenecek

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecine ilişkin gerçekleştirdiği kongreye dair değerlendirmelerde bulundu.

"Bundan sonra barışın mihenk taşları döşenecek"

Türkiye’nin önemli bir eşikte olduğunu savunan Buldan, “PKK’nin kongreyi toplama tarihini herkesin dört gözle beklediğini biliyoruz. Türkiye’ye barışın gelmesi için Türkiye’ye demokrasinin yerleşmesi için bu kongreye ihtiyaç vardı. Sayın Öcalan ile yaptığımız her görüşmede, bunun tarihsel önemini ve Türkiye’ye getireceği barış sürecini desteklemesi açısından önemli bulduğunu söylüyordu. Buna ihtiyaç olduğunu söylüyordu. PKK’nin kongre yaptığına dair açıklaması Türkiye’ye hayırlı olsun. Bundan sonra barışın mihenk taşları döşenecek. Tarihi adımlar atılacak. Büyük bir ihtimalle beklentiler yerine getirilecek. O yüzden buna tarihi önem vermek gerekiyor. Hepimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Kongreye Öcalan’ın doğrudan katılıp katılmadığı sorusunu da yanıtlayan Buldan, “Muhtemelen teknik bir iletişim sağlanmıştır. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Çünkü bizi daha uzun bir yol bekliyor. Yapacağımız açıklamaların dikkatli yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sürece zarar vermemesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu süreç tamamıyla başarıya ulaşana kadar bizler sözümüzü kurarken dikkat etmek zorundayız” dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak"

DEM Parti’li Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da konuyla ilgili bir açıklama yapacağını belirterek, “Onlar da birazdan açıklama yapacaklar. Ben buna ilişkin bir değerlendirme yapmak istemiyorum. Ama sanırım Sayın Cumhurbaşkanı birazdan bir açıklama yapacak” diye konuştu.

Sırrı Süreyya Önder'i anmayı unutmadı

Sırrı Süreyya Önder’i de anmayı ihmal etmeyen Buldan, “Keşke görseydi. Bugünlere tanık olsaydı. Çok emeği var. Şu an Adıyaman’da onun taziyesindeyim. Ruhunu şad ediyoruz bir kez daha. Sırrı Başkanımıza armağan ediyoruz” sözlerini kullandı.