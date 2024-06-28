Peskov: "Moskova ve Brüksel arasındaki ilişkilerin geleceği kötü"

Dmitriy Peskov, görevde kalan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği'ne atanan Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın, Rusya'ya karşı yaklaşım sergilediğini belirtti.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın canlı yayın tartışması ile ilgili bir basın mesubunun sorduğu soruya ise Peskov, bu tartışmaların, Rusya'nın gündeminde olmadığını söyledi ve "Bu, ABD'nin iç meselesi. ABD'deki seçim kampanyalarına hiçbir zaman müdahale etmedik. Bu sefer de bunu yapmayı planlamıyoruz" dedi.