Petrokimya krizinde plastik alarm veriyor

ABD ve İsrail’in İran’a yaptığı hava bombardı­manı iki haftayı geride bırakırken, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla ham petrol fiyat­larında yaşanan öngörülemez yükselişler, petrokimyasal ham­madde fiyatlarına da yansıyor.

Bu paragrafın başına: “Yerli hammaddenin önemli bugün anlaşıldı”

Başta Alçak Yoğunluk Polie­tilen, Polipropilen ve Polivinil Klorür (PVC) olmak üzere on­larca sektörün üretiminde kul­lanılan temel petrokimyasallar­da ithalatın adeta durma nok­tasına geldiğini belirten Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER) Yönetim Ku­rulu Başkanı ve Plastik Sanayi­cileri Federasyonu (PLASFED) Başkan Yardımcısı Şener Gen­çer; “Dernek olarak uzun yıllar­dır vurguladığımız yerli ham­madde üretiminin öneminin şimdi çok daha iyi anlaşıldığını umuyoruz” dedi.

Fiyatlara dolar bazlı zam

Türkiye’nin tek yerli ham­madde üreticisi Petkim’in iç pa­zarın ihtiyacının yüzde 7’sini karşılayabildiğini belirten Gen­çer; Avrupa’nın ikinci, dünya­nın altıncı büyük üreticisi olan Türk plastik sektörünün, üre­tim yapamaz noktaya sürüklen­diği uyarısında bulundu.

Son bir haftadır hammadde gelmiyor

Petkim’den ürün alan sanayi­cilerin, ihtiyaçlarının çok azı­nı tedarik edebildiklerini, ham­madde ihtiyacının tamamını ithalatla karşılayan firmaların ise durma noktasına geldiğine işaret eden Gençer, şu değerlen­dirmeyi yaptı: “Son bir haftadır yurt dışından hemen hiç ham­madde gelmiyor. Arada fırsatçı­lar ve karaborsacılar da olsa da genel itibarıyla hammadde te­darikçisi şirketler müşterilerini korumaya çalışıyor.

Ancak kü­resel piyasalarda petrol fiyatları kaynaklı krizin etkisiyle gemi­lerde bulunan malların fiyatla­rına daha limana inmeden ABD doları bazında yüzde 35 zam ya­pılmış durumda. Alçak Yoğun­luk Polietilen gibi ürünlerde zam oranı yüzde 60’a kadar yük­seldi. Zarar ya da kâr demeden üretimimizi bir şekilde sürdür­mek, müşterilerimizin ihtiyaç­larını karşılamak zorundayız. Satış fiyatımızı sabitleyip sipa­rişimizi almışız ama başta işgü­cü olmak üzere TL bazlı mali­yetlerimiz hesapta olmayan şe­kilde yükseliyor. Bu durumun bugünden yarına değişebilece­ğini de öngöremiyoruz. Yıllardır taşıma suyla bu değirmen dön­mez diyorduk. Şimdi bu gerçe­ği yaşayarak öğrenmiş bulunu­yoruz.”

İran’da ve Basra Körfezi’ndeki kıyıdaş ülkelerde bulunan rafi­neri ve petrokimya tesislerinin bombalanması ile petrokimya sektörünü uzun yıllar sürecek bir krizin beklediğini vurgula­yan EGEPLASDER Yönetim Kurulu Başkanı Şener Gençer, bu ülkelerin doğalgaz ve petrol zengini olmaları nedeniyle pet­rokimya sektöründe fiyatları belirleyen noktada konumlan­dıklarına işaret etti.

Gençer, sözlerini şöyle sür­dürdü: “Her akşam TV ekranla­rında petrokimya tesislerinin bombalanmasını izliyoruz. Bu tesisler milyarlarca dolara mal olan, bilgi ve sermaye yoğun, en­tegrasyonu tam olan fabrika­lardan oluşuyor. Bu tesisilerin tekrar ve sıfırdan kurulması en az on yıllık bir süreci gerektirir. Bizim yerli üreticimiz Petkim, bir rafineri ürünü olan Naftayı parçalayarak elde ettiği Etilen ile üretim yaparken; Körfez böl­gesindeki ülkeler çok daha dü­şük maliyetli doğalgaz, Etan ya da Metan bazlı üretim gerçek­leştiriyor. Bu tesislerin bir da­ha ayağa kalkamayacak şekilde zarar görmesi ile petrokimyada uzunca bir süre ucuz hammad­deye dayalı üretim sekteye uğ­rayacak. Bu durum, yerli petro­kimya üretimi iyice dibe vuran Türkiye ve bizim gibi sanayici­ler için iyi haber değil.”