Petrol 102 doların altına indi: Son haberler düşüşe neden oldu

Petrol fiyatları, Wall Street Journal’ın aktardığına göre Donald Trump’ın danışmanlarına, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalsa dahi İran’daki askeri operasyonları sonlandırmaya hazır olduğunu iletmesinin ardından geriledi.

ABD ham petrolü, Basra Körfezi’nde İran’ın bir petrol tankerini hedef aldığı yeni saldırı sonrası önce yaklaşık yüzde 4 yükseldi, ardından geri çekilerek varil başına 102 doların altına indi.

Trump’tan çelişkili mesajlar

Trump, bir yandan çatışmanın yakında bitebileceğini ifade ederken diğer yandan askeri adımların artırılabileceği uyarısında bulunmayı sürdürüyor. Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açmaması halinde ABD’nin elektrik santralleri, petrol altyapısı ve “muhtemelen” tuzdan arındırma tesislerini hedef alabileceğini söyledi.

“100 dolar bir tür araf”

OnyxPoint Global Management yatırım direktörü Shaia Hosseinzadeh, “Pozisyonlanma rehavete kapılmıştı. Şimdi 100 dolar bir tür araf gibi. İstikrarlı olmak için fazla yüksek, bu fiziksel kesintinin boyutunu yansıtmak için ise fazla düşük. Fiyat sinyalleri sahadaki fiziksel gerçekleri yeterince yansıtmıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz’de arz krizi derinleşiyor

Savaşın etkisiyle kritik deniz geçişi fiilen ticarete kapanırken, ham petrol, doğal gaz ve dizel gibi enerji ürünlerinin küresel piyasaya akışı ciddi biçimde sekteye uğradı. Bu durum fiyatlarda hızlı yükselişi beraberinde getirirken enflasyon endişelerini de artırdı.

Trump, İran ile anlaşmaya yakın olunduğunu sık sık dile getirse de çatışma beşinci haftasına girerken ABD’nin bölgeye ek askeri sevkiyat yaptığı bildirildi.

Tanker saldırısı ve yangın

Kuwait Petroleum Corp.’un açıklamasına göre, tam dolu bir Kuveyt petrol tankeri Dubai Limanı’nda İran tarafından vuruldu. Saldırı sonrası gemide yangın çıkarken gövdede hasar oluştu.

İran’ın savaşın başlangıcından bu yana Basra Körfezi’nde gemileri hedef aldığı, daha önce Irak açıklarında iki gemiye saldırı düzenlediği aktarıldı.

Çok büyük ham petrol tankeri Al-Salmi’ye yönelik saldırının yerel saatle gece yarısından hemen sonra gerçekleştiği belirtildi. Şirket, olayın çevre sularda petrol sızıntısına yol açmış olabileceğini açıkladı.

Dubai Media Office ise deniz itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahalede bulunduğunu X platformu üzerinden duyurdu.

Petrol fiyatlarında sert yükseliş

ABD petrol göstergesi mart ayında yüzde 50’nin üzerinde artış kaydederek Mayıs 2020’den bu yana en güçlü yükselişini gerçekleştirdi. ABD genelinde benzin fiyatlarının ortalaması da galon başına 4 dolara yaklaşarak siyasi baskıyı artırabilecek bir seviyeye çıktı.