Petrol 108 doların altına çekildi, stok sürprizi yükselişi frenledi

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Petrol fiyatlarında dün görülen sert yükselişin ardından bu sabah satış öne çıktı. Brent petrol 107,84 dolar, ABD tipi ham petrol ise 104,89 dolar çevresinde işlem görüyor.

Brent dün 108,75 dolarla 19 Mayıs’tan bu yana en yüksek kapanışını yapmıştı. Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz’deki Yanbu terminalinde yüklemelerin durması ve bazı Avrupa sevkiyatlarının iptal edilmesi fiyatları yukarı taşımıştı.

Stoklar 7,1 milyon varil arttı

ABD’de açıklanan öncü verilere göre ham petrol stokları geçen hafta 7,1 milyon varil arttı. Piyasa beklentisi ise yaklaşık 1,6 milyon varillik düşüş yönündeydi.

Beklentinin tersine gelen güçlü stok artışı, dünkü sert yükselişin ardından petrolde satış getirdi.

Yanbu’daki kesinti sürüyor

Petrolün daha sert gerilemesini engelleyen ana unsur ise Suudi Arabistan’daki arz sorunu. Doğu-Batı Boru Hattı’na yönelik saldırının ardından Yanbu terminalindeki yüklemeler hâlâ normale dönmüş değil.

Hattın ne zaman tamamen devreye gireceğine ilişkin net takvim bulunmaması, piyasada arz riskinin devam etmesine neden oluyor.

Avrupa alternatif petrol arıyor

Yanbu’daki aksama bazı Avrupa sevkiyatlarının iptal edilmesine yol açarken rafineriler alternatif kaynaklara yöneldi. Kuzey Denizi, ABD, Kazakistan, Cezayir ve Guyana gibi bölgelerden ek petrol arayışı hız kazandı.

Bu tablo, kriz etkisinin yalnızca vadeli fiyatlarla sınırlı kalmadığını ve fiziki petrol piyasasına da yayıldığını gösteriyor.

Türkiye için baskı devam ediyor

Brent petrolün 108 dolardan 107 dolar çevresine gerilemesi sınırlı bir rahatlama sağlıyor. Ancak fiyatların 100 doların üzerinde kalması Türkiye açısından enerji ithalatı ve akaryakıt maliyetleri üzerindeki baskının sürmesi anlamına geliyor.

Piyasanın bir sonraki odağı ABD’nin resmi stok verileri olacak. Verilerin güçlü stok artışını doğrulayıp doğrulamayacağı kısa vadeli yön açısından belirleyici olacak.