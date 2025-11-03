Petrol geliri su projelerine akacak

Nagihan KALSIN

Türkiye Cumhuriye­ti ile Irak arasında, Dı­şişleri Bakanı Hakan Fi­dan’ın Bağdat ziyareti vesilesiyle “Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamın­daki Projelerin Finans Meka­nizması” imzalandı. Bu kritik düzenleme, geçtiğimiz yıl Cum­hurbaşkanı’nın Bağdat ziyaretin­de imzalanan “Su Alanında İşbir­liği Çerçeve Anlaşması”nın fiilen hayata geçirilmesi için gerek­li adımları belirliyor.

Resmi kay­naklardan edinilen bilgilere göre anlaşmanın ana eksenini, Irak’ın su kaynaklarının etkin, verimli ve sürdürülebilir kullanımını he­defleyen altyapı modernizasyo­nu ve inşası oluşturuyor. Bu kap­samda Türk firmalarınca üstle­nilecek projelerin finansmanı, Irak’ın Türkiye’ye yaptığı petrol satışlarından elde edilen gelir­lere dayalı yenilikçi bir sistemle karşılanacak.

Finans Mekanizmasının işleyişi nasıl olacak?

Yeni imzalanan “Finans Meka­nizması”, iki ülke arasındaki tica­ri ilişkilerde emsal teşkil edebi­lecek bir model sunuyor. Meka­nizmanın çalışma sistemi, Türk müteahhitlik sektörüne Irak pa­zarında stratejik ve uzun soluk­lu bir erişim sağlama potansiyeli taşıyor:

Proje ihalesi: Irak yönetimi tarafından özel olarak kurula­cak bir komite, Türk firmalarını su altyapı projelerinin ihalesine davet edecek. İhaleyi kazanacak firma, Iraklı yetkililerin kararıyla belirlenecek. Bu sayede Türk in­şaat firmalarının Irak piyasasın­dan daha fazla iş alması mümkün olacak.

Finansman kaynağı: Projele­ri üstlenen Türk şirketlerine ya­pılacak ödemeler, Irak’ın Türki­ye’ye sattığı petrolden elde edilen gelirler üzerinden karşılanacak.

Ödeme akışı: Irak’tan pet­rol ithal eden Türk şirketlerinin ödediği bedeller, belirlenen bir hesapta toplanacak. Bu fon, da­ha sonra Irak’taki su altyapı işini üstlenen Türk firmalarına, Irak Maliye Bakanlığı üzerinden ak­tarılacak. Ödemeler konusunda sıkıntı yaşanmayacak.

Kaynaklar verimli kullanılacak

Küresel iklim değişikliğinin tetiklediği su kıtlığı, bölgenin en önemli sorunları arasında yer alı­yor. Türkiye’nin de etkilendiği bu su sıkıntısının bölgesel işbirliği yoluyla uzun vadeli çözümlere kavuşturulması, mekanizmanın stratejik önemini artırıyor. Bu düzenleme ile Türkiye, Irak’ın su altyapısının geliştirilmesine ve kaynakların daha verimli kulla­nılmasına olan katkısını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

22 Nisan 2024’te imzalanan Çerçeve Su Anlaşması’nı fiiliyata taşıyan bu Finans Mekanizması, aynı zamanda iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde ye­ni bir stratejik dönemin başlan­gıcı olarak görülüyor. Özellikle Türk müteahhitlik firmalarının Irak pazarına erişimi kolaylaşır­ken, stratejik öneme sahip bu tür projelerde yeni ve büyük fırsatlar elde etmesi bekleniyor.

İki ülke ticareti 12 milyar dolar

Irak, 2025 yılında da Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından biri olmaya devam etti. İki ülke ticaret hacmi Eylül 2025 itibarıyla 12 milyar dolara yaklaştı. Türkiye Irak’a 8 milyar 675 milyar dolarlık ihracat yaparken, bu ülkeden ithalatı ise 3 milyar 231 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’nin Irak’a dış ticaret fazlası 5 milyar doları aştı.