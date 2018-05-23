Petrol-İş Sendikasının grev kararı 2 ay ertelendi

23 Mayıs 2018

Bakanlar Kurulunun Petrol-İş Sendikasının Soda Sanayii Anonim Şirketine bağlı bazı iş yerlerinde aldığı grev kararı ertelenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, şirkete bağlı Mersin ve Adana'da kurulu üç ayrı iş yerinde Petrol-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararının "milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü" belirtilerek, 60 gün süreyle ertelenmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu'nun 63'üncü maddesine göre, 17 Mayıs'ta Bakanlar Kurulu tarafından verildi.

Kaynak: AA