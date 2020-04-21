Petrol krizi müteahhitlerde 20 milyar $’lık endişe yarattı

21 Nisan 2020

Leyla İLHAN

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş, Türk müteahhitlerde büyük endişe yarattı. Yurtdışından geçen yıl 19 milyar dolarlık iş alan Türk müteahhitleri için petroldeki son gelişmelerin önemli etkileri olacağını söyleyen Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, “Hedefimiz bu yıl yurtdışında 20 milyar dolarlık iş almaktı. Ancak bu işlerin yüzde 75’inin petrol gelirine dayalı ülkelerden olması hedefleniyordu” diyerek petroldeki gelişmeleri kaygıyla takip ettiklerini vurguladı.

“Aldığımız eski işler de tehlikede”

Mithat Yenigün, sektörde işlerin ocak- şubat ayların iyi gittiğini ancak, korona nedeniyle bazı projelerin durduğunu, bazı işlerin ise yavaşladığını söyledi. Şimdi de petrol fiyatlarının düşmesinden dolayı iş kaybının artmasından endişe duyduklarını dile getiren Yenigün, “Bu noktada gelişmelerin nasıl şekilleneceği önemli. Eğer petroldeki düşük fiyatlar kalıcı olursa hem bu ülkelerde yeni iş alma hem de yaptığımız eski işlerin hak edişini almamız tehlikeye düşer. O zaman hem ihracatımız hem de istihdamımız zayıflar” diye konuştu. Petrol fiyatlarının anlaşma olmasına rağmen düştüğünü aktaran Yenigün, “Buna rağmen dünya artık günlük yaşıyor. O yüzden doğru analiz için mayıs sonunu beklemek gerekecek” açıklamasını yaptı. Şu anda iş aldıkları bu ülkelerde petrol kaynaklı henüz bir gelişme olmadığını ancak korona nedeniyle durdurulan ya da yavaşlatılan projeleri olduğunu ifade eden Yenigün, “Yurtdışında 35 bine yakın çalışanımız var. Şu anda gelişmeleri izliyoruz” dedi.

Afrika’da yeni pazarlar açılıyor

Bugün Türk müteahhitlerinin aldıkları işlerin önemli bir kısmının Kazakistan, Rusya ve Özbekistan’da olduğunu kaydeden Yenigün, “2019’de 19 milyar doların 4.5 milyar dolarını Rusya’dan elde etmiştik. Uçak olayından sonraki noktaya yaklaşıyorduk. Afrika ülkelerinde ise daha çok Eximbank veya başka kredilerle gitmeye çalışıyoruz. Doğalgaz ve petrol kaynakları nedeniyle Mozambik, Senegal, Uganda, Tanzanya gibi pek çok Afrika ülkesinde gelirler birkaç yıl içinde artacak ve gelecekleri daha parlak hale getirecek” diye konuştu.

Yenigün, bu ülkelerde de iş aldıklarını ve gelecekteki dengelere bakarak bu ülkelerdeki iş hacimlerini de arttıracaklarını söyledi. Türk müteahhitleri için Irak ve Libya pazarlarının çok önemli olduğuna işaret eden Yenigün şöyle devam etti: “Geçen yıl bu pazarlar için çok çalıştık. Libya’dan ayrılırken 19 milyar dolarlık sözleşmemiz vardı. Irak’ta yapılacak çok fazla iş var. Irak ayrıca en fazla katma değerli iş yaptığımız bir pazardı. Şimdi siyasi gelişmeler nedeniyle bu iki pazarda işlerimiz yavaşladı. Her ülkenin petrol çıkarma maliyetleri farklı oluyor. Ancak Irak’ta petrol fiyatları 45 ila 50 dolarlara geldiğinde bütçelerini dengeler.”