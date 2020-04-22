Petrol Ofisi ve İTÜ ARI Teknokent, koronavirüs mücadelesinde güç birliği yaptı

22 Nisan 2020

Petrol Ofisi ile İTÜ ARI Teknokent, Covid-19’a karşı mücadelede güçlerini birleştirdi. İş birliği, İTÜ Çekirdek girişimcileri tarafından Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesi kapsamında yürütülen çalışmaların geliştirilmesini, üretilmesini ve dağıtılmasını kapsıyor. İTÜ Çekirdek, Covid-19 ile mücadelede girişimcilere yeni bir çağrıda bulunarak, en çok ihtiyaç duyulan; dezenfektan, maske, koruyucu kıyafet, yoğun bakım ünitesi cihazları, ortam koşullarını iyileştirecek ekipmanlar, ilaç, aşı, pandemiyi etkileyecek bilişim uygulamaları, ventilatör (solunum cihazı) ve benzeri alanlarda araştırmalarını sürdüren girişimcileri destekliyor.

“İTÜ Çekirdek’te geliştir, dünyayı iyileştir”

Petrol Ofisi ile gerçekleştirilen iş birliğiyle ilgili açıklamada bulunan İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, “İTÜ olarak, Girişimcilik Merkezimiz İTÜ Çekirdek’te, yaklaşık üç hafta önce, ‘İTÜ Çekirdek’te Geliştir, Dünyayı İyileştir’ diyerek girişimcilere yönelik #FightCOVID19 çağrısını açtık. O günden bu yana bu dikeydeki her türlü probleme girişimcilerin ilgisi çok yoğun. Hepsi birbirinden heyecan verici bu projeler arasında COVID-19'dan doğrudan veya dolaylı etkilenen hastaları, sahadaki sağlık çalışanlarını ve enfekte olmaktan korunmaya çalışan milyonları ilgilendiren harika girişim adayları var. İlk etapta 100’den fazla girişimci grubu başvurdu ve bunların yüzde 80’ini İTÜ Çekirdek kapsamına alarak, COVID-19 ile ilgili ürün ve çözümler sunan girişimcileri, diğer girişimcilerimizle birlikte desteklemeye karar verdik. Tam da bu süreçte, ülkemizin lider kuruluşlarından Petrol Ofisi, vizyoner bir yaklaşımla COVID-19 ile ilgili ürün ve çözüm sağlayan ve çağrımıza yanıt veren girişimlere hibe sağlayarak destek olmak amacıyla paydaşımız oldu” diye konuştu.

Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Türkiye’nin Ofisi olarak biz de bu zorlu süreçte Türkiye’nin geleceğine yönelik yaptığımız desteklerin yanı sıra İTÜ ARI Teknokent gibi önemli bir paydaş ile Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesinde doğrudan kullanılacak malzeme ve cihazların geliştirilmesine, üretilmesine ve hatta dağıtılmasına yönelik bir iş birliğine imza atmaktan onur duyuyoruz. İş birliği ve desteğimiz ilerleyen dönemlerde de devam edecek” diye konuştu.

COVID-19’a karşı inovatif mücadele

Petrol Ofisi, işbirliği kapsamında İTÜ ARI Teknokent’in dijital üretim merkezi İTÜ MAGNET FAB | TRİDİ tarafından başlatılan ve www.destekbizden.org üzerinden hastane ve doktorlardan gelen taleplerin karşılandığı inisiyatifi de destekliyor. İlgili resmi kuruluşların da koordinasyonu ile yürütülen bu süreçte, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen; siperlik, entübasyon kutusu, dalgıç maskesinden sağlık personeli için PPG maske, koruyucu tulum ve UVC ışık ile oda ve hava sterilizasyon üniteleri gibi ürünler üretilerek dağıtımları sağlanıyor.