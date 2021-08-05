Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan çalışanlara aşı şartı

Akaryakıt istasyonlarında çalışanlara aşı şartı getirildi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan (PÜİS), yapılan açıklamada, aşı olan ve olmayan çalışanların fiziken ayırarak, farklı bir vardiyada çalıştırılması istendi.

Açıklamada, "çalışana aşı olması için süre tanınması, aşı olmaması halinde çalışma ilişkisinin sona erdirileceğinin yazılı olarak bildirilmesi ve belirtilen süre içerisinde aşı olmaması halinde yazılı savunmasının alınması yerinde olacaktır." ifadelerine yer verildi.