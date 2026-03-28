Petrol ve doğal gaz projeleri için 3 şehirde kamulaştırma kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) istimlaka ilişkin kararı Resmi Gazete’de duyuruldu.

3 ayrı şehir için kamulaştırma kararı

Karara göre MAPEG, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) başvurusunu inceleyerek petrol faaliyetleri için gerekli görülen bazı taşınmazların kamulaştırılmasına hükmetti. Adıyaman’ın Merkez ilçesinde yer alan ve kamu yararı kapsamında değerlendirilen çeşitli parsellerin, rayiç bedelin üzerinde fiyat talep edilmesi nedeniyle uzlaşma yoluyla satın alınamadığı belirtildi. Bu kapsamda, söz konusu alanlar için acele el koyma kararı doğrultusunda kamulaştırma yapılacak.

Öte yandan, TPAO’nun Kırklareli ve Edirne sınırları içerisinde bulunan arama ruhsat sahasında planlanan doğal gaz boru hattı için gerekli olan parseller için de kamulaştırma kararı alındı.

Ayrıca, Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde petrol faaliyetlerinde kullanılacak bir parselin 983,14 metrekarelik bölümü de kamulaştırma kapsamına dahil edildi.