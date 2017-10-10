Petrole bağımlılığı bitti, Türk yatırımcı bekliyor

10 Ekim 2017

Filiz COŞKUN

Yaklaşık 100 yıldır ekonomisini petrol gelirleriyle yöneten Venezuela’da yeni bir dönem başlıyor. Devlet Başkanı Maduro, bu yeni dönemde Türk girişimcilere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek ülkesine yatırıma davet etti. Resmi ziyaret için Türkiye’ye gelen Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun katılımıyla düzenlenen Türkiye-Venezuela İş Forumu’nda iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin temelleri atıldı. TOBB ve DEİK/ Türkiye-Venezuela İş Konseyi tarafından düzenlenen toplantıya, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TOBB Başkanı Rifat Hicarcıklıoğlu ve DEİK/Türkiye-Venezuela İş Konseyi Başkanı Selim Bora katıldı.

İstanbul, Afrika, Asya ve Ortadoğu’ya açılan kapı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, beraberindeki iş dünyası temsilcileriyle birlikte Ankara’da yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya geldiklerini söyleyen Maduro, iki ülke arasındaki ilişkinin derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için ticaretin canlandırılması konularını görüştüklerini belirtti. İstanbul’un Afrika, Asya ve Ortadoğu’ya açılan kapı olduğunun altını çizen Maduro, turizm, tarım, endüstri, güvenlik ve ekonomi olmak üzere beş alanda işbirliği anlaşması imzaladıkları bilgisini verdi.

Ülkesinin yaklaşık 100 yıldır geçimini petrol üzerinden sağladığını dile getiren Maduro, petrole bağımlı dönemin sona erdiğini, ekonominin canlanması için yeni reformlar yapıldığını vurguladı. Türk iş dünyasına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyleyen Maduro, Venezuela’daki ekonomik dönüşümün tüm sektörlerde bir parçası olmak üzere, Türk yatırımcıları ülkesine davet etti.

"Tarım, gıda ve ilaç acil ihtiyaç"

TOBB Başkanı M. Rifat Hicarcıklıoğlu ise Venezuela’nın efsanevi lider Hugo Chávez zamanında başlayan ve Maduro zamanında devam eden kaynakların adil dağıtılması politikasını yakından takip ettiklerini söyledi.

Venezuela’da yaşanan sıkıntılar dolayısıyla son 5 yılda ikili ticaret hacminin 83 milyon dolara kadar indiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, Türk şirketlerinin Venezuela’nın tarım, gıda, ilaç ve temizlik malzemeleri konusundaki acil ihtiyaçlarını, en iyi kalitede en rekabetçi fiyatlarla karşılayabileceğini kaydetti.

Venezuela’da kullanılmayan milyonlarca hektar tarım arazisi olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, bu arazilerin Türk şirketleri ile ilgili kamu otoriteleri arasında yapılacak işbirlikleri ile ekonomiye kazandırılabileceğini dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, dünyanın en iyi kakao aromasına sahip ülkesi olan Venezuela ile kahve ve çikolata üretiminde tecrübe sahibi olan Türk şirketlerinin işbirliği yapabileceğini bildirdi.

Zeybekci: Okyanus dolusu fırsatlar

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yakın dönemde güçlü bir ekonomik heyeti ile Venezuela’ya gideceklerini belirtti ve bu ziyarette şirket eşleşmelerinin yapılacağını söyledi. Bu ziyarette daha somut işbirliği yapılacağını vurgulayan Bakan Zeybekci, “İki ülke arasında mesafeler çok uzun ancak bu uzaklığı ‘okyanus dolusu fırsatlar’ şeklinde değerlendiriyorum” diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde Venezuela’dan önemli bir ekibin daha geleceği bilgisini veren Nihat Zeybekci, iş dünyasına şöyle seslendi: “Bütün platformu sizin için hazırlıyoruz. Çok hızlı bir şekilde iki ülke arasındaki ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılması, ticaretin serbest hale gelmesi ile ilgili adımları çok hızlı atıyoruz. Ayrıca, ticaret, finansman, bankacılık alanlarında da çok önemli kolaylıkların getirileceği altyapıları hazırlıyoruz”

Venezuella'dan yaptığımız ithalat

Başlıca ithalat kalemleri: Petrol kökü, petrol bitümeni ve petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, demir cevheri, tohum ve meyve, karbon.

Başlıca ihraç ürünlerimiz

Elektrik transformatörleri, statik konvertörler, antibiyotikler, makarna, sabun, römorkörler ve itici gemiler, yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar.