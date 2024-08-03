Peugeot'nun ağustos ayı kampanyası başladı

Peugeot Türkiye, binek otomobil yelpazesinin yanı sıra yenilenen hafif ticari araç modelleri için avantajlı kredi tekliflerini ağustos ayında da sunuyor.

Ağustos ayı boyunca sürecek kampanya kapsamında, B-SUV segmentinde benzinli, dizel ve yüzde 100 elektrikli 3 farklı motor seçeneği ile Türkiye pazarında satışa sunulan Peugeot 2008 ve E-2008, 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.

Markanın C segmentinde yer alan 408'e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler, "Allure" donanımında 200 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi, sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatında yararlanabiliyor.

Peugeot'nun C segmentindeki "hatchback" temsilcisi 308 ile yüzde 100 elektrikli E-308, 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi ile müşterilerini bekliyor.

SUV 3008'e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler "Active Prime" ve "Allure" donanımlarında 180 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

7 koltuklu oturma düzeni ve yeni nesil i-Cockpit teknolojisi bulunan Peugeot SUV 5008'de, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanım seviyelerinde 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Peugeot 208'i tercih edenler, 120 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, yüzde 100 elektrikli E-208'i satın almak isteyenler ise 160 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanıyor.

Markanın D segmentindeki "amiral gemisi" modeli 508 için, sadece tüzel müşterilerde 130 bin lira 12 ay vadeli yüzde 0 faizli cazip kredi teklifi bulunuyor.

Kampanya hafif ticarilerde de devam ediyor

Peugeot Türkiye, ağustos ayında yenilenen hafif ticari ürün gamında sunduğu sıfır faizli kredili teklifleriyle öne çıkıyor.

Yeni nesil BlueHDi dizel motoruyla performans ve verimliliği harmanlayan, 8 ileri tam otomatik "EAT8" şanzıman sistemiyle sürüş keyfi sunan yeni Rifter'ın Allure ve GT donanımlı otomatik şanzımanlı versiyonlarında 250 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Allure donanımlı manuel şanzımanlı versiyonunda ise 130 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

Yeni Partner Van modeli ise 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli krediyle tercih edilebiliyor. Yeni Expert Traveller'da sadece tüzel müşteriler için 250 bin liraya kadar 12 ay yüzde sıfır faizli kredi imkanı bulunuyor. Yeni Boxer Van modelinde de 320 bin liraya kadar 12 ay yüzde sıfır faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleri yer alıyor.