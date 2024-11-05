Peyk grubunun solisti İrfan Alış hayatını kaybetti

Yaklaşık 30 yıldır Türkiye müzik sahnesinde üretimde bulunan Peyk grubunun kurucusu ve solisti İrfan Alış hayatını kaybetti.

İrfan Alış'ın ölüm haberi grubun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla duyuruldu.

Peyk grubunun temelleri solist İrfan Alış ve gitarist Serdal Ersoy tarafından atılmıştı.

Peyk 1995'te Ertan Çalışkan (davul), Özgür Ulusoy (keman,klavye), 2006'da ise Barış Tokgöz'ün (bas) katılımıyla kuruldu.

Aktivist kimliğiyle de tanınan İrfan Alış, Covid-19 pandemesi sürecinde müzisyenlerin karşılaştığı zorluklar ile telif hakları konusunda yaşanan sorunları sıklıkla kamuoyunun gündemine taşıyan isimler arasında yer alıyordı.



İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarına sesini yükselten İrfan Alış, sosyal medya hesabında en son Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmasına ve Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki göstermişti.

İrfan Alış ve Peyk, kısa bir süre önce 'Hamiyet' adlı müzikal projesiyle tiyatro sahnesinde de yer almıştı.

Müzikalde Alış’ın besteleriyle 1980 askeri darbesinin ardından hayatı alt üst olan bir kadının hikâyesi anlatılıyordu.

Bartu Küçükçağlayan'dan duygusal veda

Oyuncu ve Büyük Ev Ablukada grubunun solisti Bartu Küçükçağlayan, İrfan Alış'ın ölüm haberi üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İrfan Alış'la son karşılaşmalarını anlatan Küçükçağlayan şunları yazdı:

* İrfan abi… Denizden çıkıp bana sarıldın en son seni gördüğümde. “Oh” dedim, “Abi ne güzel serin ve ıslaksın.” Ayak üstü bana Defansif Dizayn’ı övdün yine. "Bunları bizim birbirimize söylememiz gerek" dedin. "Sadece yaptığımuz iyi şeyleri değil kötüleri de söylememiz gerek" dedin.

* Ben seninle hep karşılaştım abi, hep konuştun benimle, sesini sözünü esirgemedin. Senin sesini ilk kez bi şarkıda duyduğum gece öyle mutsuzdum ki yerleri yumrukladıydım. Bundan sonra yazamayacağın şarkılarda seçeceğin kelimelerin bi kısmını ben emanet alıyorum abi. Buna izin vereceğini biliyorum.

* Umarım senin kadar gerçek şarkılar yazan insanlarla karşılaşabilirim bir daha. Çok insana dokundun çünkü. Senin yazdığın gibi 'her devrin âlemi ayrı’ abi. Seni çok seviyorum. İyi ki karşılaştık. Sesin sözün bize emanet. Seni kaybetmeyeceğim İrfan abi...