Pezeşkiyan ve Celili''nin Cumhurbaşkanlığı yarışı sürüyor

88 milyon nüfuslu İran'da, yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma süreci, yaklaşık 62 milyon seçmen için 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda devam ediyor.

Seçim sonuçlarına dair ilk verilerin gece yarısı yayınlanması ve kesin sonuçların ise yarın sabah açıklanması bekleniyor. Tahran'ın en büyük seçim merkezlerinden İrşad Hüseyniyesi ve diğer seçim noktalarında ilk tura oranla daha fazla katılım gözleniyor.

İlk turda nüfusun yüzde 60'ı tepki vermek için sandığa gitmedi

Oy kullanmak için İrşad Hüseyniyesi'ne gelen 10'uncu dönem Meclis'in Tahran Milletvekili Feride Oladkobad, birinci turda seçime katılmayan yüzde 60'lık kesimin ülkedeki ekonomik sıkıntılara ve kendilerine karşı tutuma tepki olarak oy kullanmadığını söyledi ve ekledi: "Bugün bu yüzde 60'lık kesimin de sandıklara gelmesini ve oy kullanmasını umuyorum. Hepimizin yasal hakkı olarak oy verecek ve inşallah ülkemizin kaderini belirleyeceğiz. Plan ve programları olan birinin seçilmesi bizim için önemli" dedi.

Ülkesinin ABD'nin tek taraflı yaptırımlarından kaynaklı zorlu ekonomik koşullarla karşı karşıya kaldığını anlatan Oladkobad, "İnşallah doğru bir seçim ve diplomasiyle dünya ile daha iyi etkileşim kurabilir ve engelleri ortadan kaldırabiliriz" diye konuştu.