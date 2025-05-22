Hristiyanlıktaki en önemli dinî bayramlardan biri olan Pfingsten Bayramı yaklaşıyor. Kurban Bayramı ile Pfingsten Bayramı bu yıl aynı günlere denk geliyor. Bu nedenle konu bir hayli araştırılıyor ve bilgi almak isteyenler "Pfingsten Bayramı nedir? Hamsin Yortusu nedir?" sorusunu yöneltiyor.

Pfingsten Bayramı nedir?

Pfingsten, Almanca’da "Pentekost" ya da Türkçesiyle "Kutsal Ruh Bayramı" anlamına gelir ve Hristiyanlıkta önemli bir dini bayramdır. Özellikle Katolik ve Protestan geleneklerinde kutlanır.

Ne anlama gelir?

Pfingsten, İsa'nın çarmıha gerilişinden sonra dirilişini (Paskalya) izleyen 50. günde kutlanır. İncil’e göre bu gün, Kutsal Ruh’un İsa’nın havarilerine indiği gündür ve bu olay, Hristiyan topluluğunun doğuşu olarak kabul edilir. Bu yüzden Pentekost, Hristiyanlıkta kilisenin kuruluş günü olarak görülür.

Ne zaman kutlanır?

Pfingsten, her yıl değişen bir tarihe sahiptir çünkü Paskalya’ya göre hesaplanır. Pazar günü başlar, ardından gelen Pazartesi (Pfingstmontag) da resmi tatildir (örneğin Almanya, Avusturya ve İsviçre'de).

Hangi ülkelerde kutlanır?

Pfingsten şu ülkelerde resmi tatil olabilir:

Almanya

Avusturya

İsviçre

Hollanda

Norveç

Fransa (sınırlı ölçüde)