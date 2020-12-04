Pfizer, COVID-19 aşısı 2020 üretim hedefini yarı yarıya düşürdü

Wall Street Journal'ın haberine göre Pfizer-BioNTech, COVID-19 için geliştirdikleri aşının tedarik zincirinde karşılaştıkları zorluklar nedeniyle 2020 yılı üretim hedefini yarı yarıya düşürdü.

Daha önce yapılan açıklamalarda 2020 yılı sonuna kadar 50 milyon kişi için yeterli olacak 100 milyon doz aşı üreteceğini duyuran Pfizer, yaşanan sorunlar sonrasında bu yıl 25 milyon kişiye yetecek 50 milyon doz aşı üretebilecek.

Pfizer'ın bir sözcüsü de yaptığı açıklamada, ham madde tedarik zincirinin büyütülmesinin beklenenden daha uzun sürmesi nedeniyle üretim hedefinin gerisinde kalındığını ifade etti.

WSJ'ye bilgi veren bir kaynak da Pfizer'ın aşı üretimi için erken dönemde temin ettiği ham maddelerden bazılarının standartları karşılamamasının üretim gecikmelerine yol açtığını vurguladı.