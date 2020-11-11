Pfizer ve BioNTech, AB ile 200 milyon doz aşı için anlaştı

11 Kasım 2020

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında, aşı adayının regülatörler tarafından onaylanması halinde teslimatlar 2020 yılı sonundan itibaren yapılacak. AB'nin talebi halinde 100 milyon doz ek aşı teslim edilecek.

AB'ye sağlanacak aşıların üretimi Biontech'in Almanya'daki, Pfizer'in ise Belçika'daki imalat tesislerinde gerçekleştirilecek.

Açıklamada, 2021 yılında küresel ölçekte 1,3 milyar doz aşı üretiminin hedeflendiği de tekrarlandı, Pfizer ve BioNTech, öte yandan AB otoritelerine aşı konusunda başvuruların Ekim ayından itibaren yapılmakta olduğunu ve devam eden 3. aşama test sonuçlarının da açık iletişim ile otoriteler ile paylaşıldığını ifade ettiler.