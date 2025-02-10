Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışından rahatsız olan ülke hangisi?

Yunanistan yönetimi, İtalyan havacılık devi firması Piaggio Aerospace'in Türk şirketi Baykar'a satışından duyduğu rahatsızlığı ortaya koymaya hazırlanıyor.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, yabancı yatırım şirketlerinin Avrupa Birliği'nden (AB) böyle bir alım yaptığında diğer üye ülkelerin bilgilendirilmesi gerektiğine ilişkin AB yönetmeliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle İtalya'ya verilmek üzere protesto dosyası hazırladığı iddia edildi.

Brüksel'de 4 Şubat'ta düzenlenen AB liderler zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Meteor tipi füzenin Türkiye'ye satışına ilişkin gelişmelerden haberdar olmak istediğini söylediği kaydedilen haberde, "Kaynaklara göre, Atina konuyu takip etmeyi sürdürecek ancak satışın engellenmesine ilişkin herhangi bir müdahalede bulunması söz konusu değil" ifadesi kullandı.