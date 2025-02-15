Piaggio P180 uçağıyla ilk tur! Selçuk Bayraktar o anları paylaştı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace'in P180 uçağını kullandığı anları paylaştı.

Baykar Teknoloji, İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace'in şirkete devri için ön sözleşme imzalamıştı.

Uçağı kumanda etti

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Selçuk Bayraktar, İtalya'daki uçuşta Piaggio P180'nin ikinci pilot koltuğunda yer aldığı görülüyor.

Cenova Havalimanı'ndan kalkan uçakla Piaggio'nun fabrikasına geçen Bayraktar, Piaggio'nun bir pilotunun da yer aldığı uçuşta uçağı kumanda ediyor. Bayraktar paylaşımında, "Cenova'daki Piaggio Aerospace'in pistine Piaggio P180 uçağıyla ilk inişimiz" ifadelere yer verdi.

Cenova'daki Piaggo Aerospace'in pistine Piaggio P180 uçağıyla ilk inişimiz... 🇹🇷🤝🇮🇹 pic.twitter.com/WFLcZ3vEnZ — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) February 14, 2025

Satın alma süreci

Baykar, Piaggio Aerospace'in satışı için düzenlenen ihalede en iyi teklifi veren şirket olmuştu. Baykar, rekabetin hakim olduğu ihalede diğer ülkeleri geride bırakmayı başarmıştı.

Ocak ayında Baykar ve Piaggio Aerospace arasında İtalyan havacılık devinin iş komplekslerinin Baykar'a devri için ön sözleşme imzalanmıştı.

Süreç kapsamında Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın katılımıyla Cenova'da bulunan Piaggio Aerospace tesislerinde bir toplantı gerçekleştirilmişti.