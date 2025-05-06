Eczacıbaşı ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinden olan Pınar Eczacıbaşı, eğitim hayatına İstanbul’da başladı. Yükseköğrenimini yurt dışında işletme ve ekonomi alanında tamamladıktan sonra, kariyerine çeşitli yatırım şirketlerinde yönetici olarak devam etti.

İş dünyasında aktif rol alan Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu bünyesindeki birçok kurumda yönetim kurulu üyeliği yaptı. Girişim sermayesi, inovasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında çeşitli projelere liderlik ederek önemli katkılarda bulundu. Türkiye’nin önde gelen kadın girişimcilerinden biri olarak gösterilen Pınar Eczacıbaşı, birçok genç girişime hem yatırım yaptı hem de mentorluk desteği verdi.

Kültür ve sanata katkıları

İş dünyasının yanı sıra kültür ve sanata olan katkılarıyla da tanınan Eczacıbaşı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla yakın iş birlikleri yürüttü. Çağdaş sanatın desteklenmesi, kültürel projelerin hayata geçirilmesi gibi konularda öncü isimlerden biri oldu.

Kadınların iş gücüne katılımını artırmayı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol aldı.

Pınar Eczacıbaşı evli miydi, çocuğu var mıydı?

Kamuoyunda merak edilen sorular arasında yer alan özel yaşamına dair bilgilere göre Pınar Eczacıbaşı hiç evlenmedi ve çocuğu bulunmuyor.

Pınar Eczacıbaşı’nın vefatı

Edinilen son bilgilere göre, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi sevenleri ve iş dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Aile acı kaybımız diye duyurdu

Merhume Gülçin ve merhum Said Vedat Eczacıbaşı’nın kızı, merhum Nejat, Kemal, Haluk, Melih ve Şakir Eczacıbaşı’nın yeğeni, Bülent Eczacıbaşı, Faruk Eczacıbaşı, Saime Filiz Sarper, Nükhet Eczacıbaşı, Füsun Eczacıbaşı Güran ve merhume Renin Ayşe Saffet Eczacıbaşı’nın değerli kuzeni, Deniz Eczacıbaşı Alatlı’nın sevgili kardeşi, Bahri Alatlı’nın baldızı ve Naz Alatlı’nın biricik teyzesi, Saffet Pınar Eczacıbaşı 6 Mayıs 2025 tarihinde vefat etmiştir.

Cenazesi, 8 Mayıs Perşembe günü Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakiben Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. Tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.