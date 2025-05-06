Pınar Eczacıbaşı kimdir, kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı, öldü mü?

Pınar Eczacıbaşı, eğitim hayatına İstanbul’da başlamış, ardından yurt dışında işletme ve ekonomi eğitimi almıştır. Lisans eğitimini ekonomi alanında tamamladıktan sonra, çeşitli yatırım şirketlerinde yöneticilik yaparak iş dünyasına adım atmıştır.

Eczacıbaşı Topluluğu çatısı altında yer alan birçok kurumda yönetim kurulu üyeliği yapan Pınar Eczacıbaşı, özellikle girişim sermayesi, inovasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli çalışmalara imza atmıştır.

Aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen kadın girişimcileri arasında gösterilen Eczacıbaşı, birçok genç girişime yatırım yapmış ve mentorluk desteği sunmuştur.

Kültür ve sanata katkıları

Pınar Eczacıbaşı yalnızca iş dünyasıyla sınırlı kalmayıp, kültür ve sanat alanında da aktif rol almaktadır. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı çalışmalarla, çağdaş sanatın desteklenmesinde önemli bir figür olmuştur.

Kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek amacıyla çeşitli projelere liderlik eden Eczacıbaşı, sosyal sorumluluk faaliyetlerinde aktif bir rol üstlenmektedir.

Pınar Eczacıbaşı evli mi, çocuğu var mı?

Pınar Eczacıbaşı hiç evlenmemiş ve çocuğu yoktur.

Pınar Eczacıbaşı öldü mü?

Gelen son dakika bilgilerine göre Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu Başkanı Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti.