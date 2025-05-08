Pınar Eczacıbaşı'nın ani ölümü yakınlarını sarstı! Hastalığını gizledi, kimseye fark ettirmedi

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanı Pınar Eczacıbaşı 65 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak Pınar Eczacıbaşı'nın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda anne ve babasının yanında toprağa verileceği öğrenilirken, hastalığını da gizlediği iddia edildi.

'Hastalığını sakladın, hep iyiyim dedin'

Pınar Eczacıbaşı'nın yakın arkadaşı Esra Oflaz Güvenkaya, vefatın ardından duygusal bir mesaj paylaştı:

"Canım Pınarım çok ama çok üzgünüm, kelimeler yetersiz. Her ölüm erken ölüm sevene ancak bu ansızın gidişin oldu mu şimdi? Hastalığını sakladın, yokluğuna bahaneler buldun, hep iyiyim dedin.

Birkaç hafta önce konuştuğumuzda sesin şen şakrak "Haydi git gel Londra'dan dönüşte buluşalım, beni merak etme, bir şeyim olsa söylerim sana" demedin mi? Ama söylememişsin. Çok güçlü, savaşçı, güzel ama yaralı kalbinle diğer boyuta geçivermişsin.

Son vedayı istemedin

Rahmetli babacığına, anneciğine kavuştun. Son vedayı istemedin ama benim kalbim paramparça güzel dostum, yıllardır paylaştığımız anılarımıza sığındım, zihnimde tek tek ziyaret ediyorum.

Sen hep güzel anılarımız, güzel çıktığımız fotolarımızda kalsın isterdin. Pek çok kadına ilham oldun. Seni çok seviyorum, çok özleyeceğim. Hoşçakal Pınarım tekrar kavuşana kadar!"