Pınar Gültekin davasında tepki çeken karara itiraz!

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nin 10 Mart 2023 tarihli kararını temyiz etti. Cemal Metin Avcı'ya "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu.

Daire, diğer sanık Mertcan Avcı'ya "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl hapis cezasını ise onadı. Karar sonrası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulması kararına itiraz etti.

Başsavcılığın itirazında, Avcı ile üniversite öğrencisi Pınar Gültekin arasında evlilik dışı bir ilişki bulunduğu, Avcı'nın ilişkiyi gizlemek amacıyla Gültekin'i öldürmeye karar verdiği ifade edildi. Başsavcılık, Avcı'nın bu kararı "sebat ve ısrarla" aldığını belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasını talep etti.

İtiraz, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından incelenecek. Daire, bozma kararını kaldırıp cezayı onaylayabilir ya da kararını değiştirmemesi durumunda dosya, Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilecek.

Ne olmuştu?

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in 2020 yılında öldürülmesinin ardından Cemal Metin Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı ancak haksız tahrik indirimiyle cezası 23 yıla düşürüldü. Mahkeme, Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı’yı ve diğer sanıkları beraat ettirdi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen cezaları istinafa taşımış ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar vermişti. Mertcan Avcı'ya da suç delillerini yok etme suçundan 4 yıl hapis cezası verilmişti.