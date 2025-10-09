Pişkin hırsız, girdiği markette alem yaptı

Edinilen bilgiye göre, Furkan Tunç’a ait markette O.K., camı taşla kırdıktan sonra içeri girdi. Dolaplardan alkol alan şüpheli masaya hazırladığı cips ve dondurmaları yedi. Yaklaşık 1 saat markette rahat tavırlarla vakit geçiren şüpheli daha sonrasında marketten ayrıldı.

Sabah dükkanına gelerek olayı fark eden market sahibi, durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan Burdur Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma neticesinde şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ilk ifadesinde olay anında alkollün etkisinde olduğunu ve hatırlamadığını söylerken, olay anı ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece ‘iş yerinden hırsızlık’ suçundan tutuklandı.