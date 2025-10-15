Piyasa manipülasyonuna karşı EPDK'dan yeni düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji ve çevresel piyasalarda piyasa bozucu davranışların önlenmesine yönelik hazırladığı yönetmelik taslağını kamuoyu görüşüne açtı. Taslak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) geçtiğimiz aylarda kabul edilen kanuni düzenlemenin ardından getirilen yeni adımları içeriyor.

TBMM tarafından kabul edilen yasa ile enerji piyasalarında ve çevresel piyasalarda piyasa bozucu eylemlerde bulunan kişiler için etkin ve caydırıcı yaptırımlar öngörülmüştü. Söz konusu düzenleme, uygulama usul ve esaslarının EPDK tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceğini hükme bağlamıştı.

Şeffaflık ve bilgi eşitliği hedefleniyor

EPDK'nın kamuoyu görüşüne sunduğu taslak yönetmelikte, enerji piyasalarında şeffaflığın artırılması öne çıkıyor. Buna göre piyasa işletmecileri ve katılımcıları, enerji ve çevre ürünlerinin ticaretini etkileyen tüm olay ve durumlara ilişkin bilgileri "Şeffaflık" ve "Dahili Bilgi" platformlarında kamuoyuyla paylaşmakla yükümlü olacak. Bu düzenleme ile piyasa katılımcılarının faaliyetlerini fırsat eşitliği içinde sürdürebilmesi ve bilgi asimetrisinin önlenmesi amaçlanıyor.

Üç başlıkta piyasa bozucu davranış tanımı

Taslak yönetmelikte piyasa bozucu davranışlar üç ayrı kategoride ele alınıyor. Enerji ve çevre ürünlerinin ticaretini etkileyen olaylara dair bilgileri zamanında kamuoyuna açıklamayan, bu bilgileri kişisel çıkar ya da üçüncü kişiler lehine kullanan veya piyasada arz, talep ve fiyatlara ilişkin yanıltıcı işlem ve beyanlarla manipülasyon yapan katılımcılara yönelik yaptırımlar öngörülüyor.

"Yeni düzenleme piyasa istikrarına katkı sağlayacak"

Enerji ticaretinin ulaştığı ekonomik büyüklüğe dikkat çeken EPDK yetkilileri, yeni düzenlemenin piyasada güven ve istikrarın korunmasında kritik bir rol oynayacağını belirtti. Yetkililer, "Türkiye'nin enerji borsası EPİAŞ'ta geçtiğimiz 2024 yılında yaklaşık 865 milyar liralık bir işlem hacmi oluşmuştu. Bu aşamada sadece borsadaki elektrik ve doğal gaz ticaretinin ekonomik boyutunu gösteren bu rakamın önümüzdeki yıllarda emisyon ticaret sistemi (karbon) piyasalarının işleme açılmasıyla birlikte çok daha yukarılara çıkacağını tahmin ediyoruz. Kamuoyu görüşüne açılan taslak düzenlemenin bu derece yüksek bir ekonomik hacmin oluştuğu enerji piyasaları ve çevresel piyasalardaki güven ve istikrarın korunmasında çok önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz" dedi.

EPDK'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, yönetmelik taslağı için kamuoyundan 31 Ekim'e kadar görüş bildirilebilecek.