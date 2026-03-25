Piyasada altın kalmadı makas 700 liraya kadar çıktı

Orta Doğu’da artan jeopo­litik gerilimlerin etkisiy­le dalgalı seyir izleyen al­tın fiyatları, haftaya sert düşüşle başladı. Gram altının 6 bin lira­nın altını test etmesi, uzun süre­dir yüksek seviyeler nedeniyle alım yapamayan vatandaş için fırsat olarak görülürken, İstan­bul başta olmak üzere birçok şe­hirde kuyumcuların önü saba­hın erken saatlerinden itibaren doldu. Artan talep karşısında fi­ziki altın bulunurluğu hızla aza­lırken, bazı kuyumcular satışları durdurmak zorunda kaldı.

Hat­ta bir kuyumcu ‘vallahi altın yok’ yazısını dükkanına astı. İstanbul Kuyumcukent’te gün boyu süren yoğunluk, bölge trafiğini de kilit­ledi. Araçlarıyla gelen vatandaş­ların oluşturduğu kalabalık ne­deniyle otoparklar dolarken, geli­şigüzel park edilen araçlar trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi. Kuyumcuların önünde oluşan kalabalık gün boyunca de­vam ederken, fiyatlardaki geri çe­kilmenin alım iştahını belirgin şekilde artırdığı gözlendi.

En çok talep 1 ve 5 grama

Fiyatlardaki düşüş özellikle küçük yatırımcıyı harekete geçir­di. Kuyumcular, en fazla talebin 1 ve 5 gramlık altınlara yöneldiğini, bu ürünlerin kısa sürede tüken­diğini belirtiyor. Gün içinde bir­çok işletmede küçük gramajlı al­tınların bulunmasının zorlaştığı, bazı noktalarda ise tamamen tü­kendiği kuyumcular tarafından aktarılanlar arasında. Gram al­tın gün içinde 6 bin lira seviye­lerinde seyrederken, kuyumcu­larda 6 bin 500 lira seviyelerinde işlem gördü. Çeyrek altın 10 bin 940 lira bandında satıldı. Fiyat­larda değişiklik sürüyor. İstan­bul’da bazı noktalarda gram altı­nın 6 bin 800 liraya kadar çıktığı da görüldü.

“Vallahi yok, yemin ederim yok”

Benzer görüntüler Bursa ve Muğla’da da yaşandı. Bursa’da bir kuyumcunun dükkân camı­na astığı “Vallahi billahi yok, ye­min ederim yok” yazısı, piyasa­daki arz sıkıntısını simgeleyen bir detaya dönüştü. Vatandaşla­rın yoğun talebine rağmen altın bulunamaması, esnaf ile müşte­riler arasında dikkat çeken diya­loglara da sahne oldu.

Bir müşte­rinin “Bir gram da mı yok?” soru­suna kuyumcunun “Yok abi, olsa kendime ayırırım” yanıtı, talep ile arz arasındaki dengenin ne kadar bozulduğunu ortaya koy­du. Kuyumcular, yaşanan sıkıntı­nın yalnızca perakende tarafıyla sınırlı olmadığını, tedarik zinci­rinde de ciddi aksaklıklar oluştu­ğunu belirtiyor. Artan talep kar­şısında toptancılarda da altın bu­lunurluğunun azaldığı, darphane kaynaklı arz sorunlarının piyasa­yı zorladığı ifade ediliyor. Muğ­la’da faaliyet gösteren bir kuyum­cu işletmecisi, “Altın yoğunluğu var ama altın yok” sözleriyle du­rumu özetlerken, fiyatların geri gelmesinin talebi daha da hızlan­dırdığını dile getirdi.

Banka ve serbest piyasada makas 700 liraya kadar çıktı

Altın piyasasında dikkat çeken bir diğer gelişme ise banka ile fi­ziki piyasa arasındaki fiyat farkı oldu. Son günlerde hızla açılan makasın 500 liranın üzerine çıktı­ğı, bazı noktalarda 700 liraya ka­dar ulaştığı belirtiliyor. Uzman­lar, bu ölçekte bir farkın ilk kez görüldüğüne dikkat çekerken, vatandaşın yüksek makasa rağ­men fiziki altın almaya devam et­tiğini vurguladı.

Bursa Kuyum­cular Odası Başkanı İsa Altıkar­deş, ons altındaki sert düşüşün beklentilerin üzerinde gerçek­leştiğini belirterek, petrol fiyat­ları, doların seyri ve küresel fa­iz politikalarının altın üzerinde­ki etkisine işaret etti. Jeopolitik risklerin seyrine bağlı olarak fi­yatların yeniden yukarı yönlü hareket edebileceğini ifade eden Altıkardeş, altının orta vadede yeniden yükseliş trendine gire­bileceğini söyledi. Altıkardeş, “Altından korkmayın, gördüğü yeri her zaman geçer” diyerek ya­tırımcılara panik yapmamaları çağrısında bulundu.

Kıymetli metal güvenli liman rolünü koruyor

Altın piyasasında yaşanan son hareketlilik, Türkiye’de yatırım davranışının temel dinamiklerini bir kez daha ortaya koydu. Fiyatlardaki sert geri çekilme, klasik olarak ‘alım fırsatı’ olarak değerlendirilirken, fiziki altına yönelen güçlü talep piyasanın dengesini bozdu. Özellikle küçük yatırımcının gram altına yönelmesi, stokların hızla erimesine neden olurken, arz tarafındaki kırılganlıklar daha görünür hale geldi.

Uzmanlar, küresel ölçekte bakıldığında ise altındaki geri çekilmenin kalıcı olup olmayacağı, büyük ölçüde jeopolitik gelişmelerin seyrine bağlı olacağını aktardı. Orta Doğu’daki gerilimin azalması, petrol fiyatlarında geri çekilme ve küresel faiz politikalarında olası değişim senaryoları, altının yeniden yukarı yönlü hareket etmesinin önünü açabileceği de konuşuluyor. Bu nedenle mevcut düşüş, piyasada birçok yatırımcı tarafından geçici bir düzeltme olarak görülürken, talebin canlı kalması altının Türkiye’de ‘güvenli liman’ rolünü koruduğunu gösteriyor.