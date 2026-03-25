Piyasada altın kalmadı makas 700 liraya kadar çıktı
Kıymetli metalde jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yaşanan sert düşüş, iç piyasada talebi patlattı. Gram altının önceki gün 6 bin liranın altını görmesiyle vatandaş kuyumculara akın ederken, talep dün de devam etti. Küçük gramajlı ürünler tükendi, fiziki piyasada arz sıkıntısı başladı. Banka ile kuyumcu fiyatları arasındaki makas 700 liraya kadar çıktı.
Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle dalgalı seyir izleyen altın fiyatları, haftaya sert düşüşle başladı. Gram altının 6 bin liranın altını test etmesi, uzun süredir yüksek seviyeler nedeniyle alım yapamayan vatandaş için fırsat olarak görülürken, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde kuyumcuların önü sabahın erken saatlerinden itibaren doldu. Artan talep karşısında fiziki altın bulunurluğu hızla azalırken, bazı kuyumcular satışları durdurmak zorunda kaldı.
Hatta bir kuyumcu ‘vallahi altın yok’ yazısını dükkanına astı. İstanbul Kuyumcukent’te gün boyu süren yoğunluk, bölge trafiğini de kilitledi. Araçlarıyla gelen vatandaşların oluşturduğu kalabalık nedeniyle otoparklar dolarken, gelişigüzel park edilen araçlar trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi. Kuyumcuların önünde oluşan kalabalık gün boyunca devam ederken, fiyatlardaki geri çekilmenin alım iştahını belirgin şekilde artırdığı gözlendi.
En çok talep 1 ve 5 grama
Fiyatlardaki düşüş özellikle küçük yatırımcıyı harekete geçirdi. Kuyumcular, en fazla talebin 1 ve 5 gramlık altınlara yöneldiğini, bu ürünlerin kısa sürede tükendiğini belirtiyor. Gün içinde birçok işletmede küçük gramajlı altınların bulunmasının zorlaştığı, bazı noktalarda ise tamamen tükendiği kuyumcular tarafından aktarılanlar arasında. Gram altın gün içinde 6 bin lira seviyelerinde seyrederken, kuyumcularda 6 bin 500 lira seviyelerinde işlem gördü. Çeyrek altın 10 bin 940 lira bandında satıldı. Fiyatlarda değişiklik sürüyor. İstanbul’da bazı noktalarda gram altının 6 bin 800 liraya kadar çıktığı da görüldü.
“Vallahi yok, yemin ederim yok”
Benzer görüntüler Bursa ve Muğla’da da yaşandı. Bursa’da bir kuyumcunun dükkân camına astığı “Vallahi billahi yok, yemin ederim yok” yazısı, piyasadaki arz sıkıntısını simgeleyen bir detaya dönüştü. Vatandaşların yoğun talebine rağmen altın bulunamaması, esnaf ile müşteriler arasında dikkat çeken diyaloglara da sahne oldu.
Bir müşterinin “Bir gram da mı yok?” sorusuna kuyumcunun “Yok abi, olsa kendime ayırırım” yanıtı, talep ile arz arasındaki dengenin ne kadar bozulduğunu ortaya koydu. Kuyumcular, yaşanan sıkıntının yalnızca perakende tarafıyla sınırlı olmadığını, tedarik zincirinde de ciddi aksaklıklar oluştuğunu belirtiyor. Artan talep karşısında toptancılarda da altın bulunurluğunun azaldığı, darphane kaynaklı arz sorunlarının piyasayı zorladığı ifade ediliyor. Muğla’da faaliyet gösteren bir kuyumcu işletmecisi, “Altın yoğunluğu var ama altın yok” sözleriyle durumu özetlerken, fiyatların geri gelmesinin talebi daha da hızlandırdığını dile getirdi.
Banka ve serbest piyasada makas 700 liraya kadar çıktı
Altın piyasasında dikkat çeken bir diğer gelişme ise banka ile fiziki piyasa arasındaki fiyat farkı oldu. Son günlerde hızla açılan makasın 500 liranın üzerine çıktığı, bazı noktalarda 700 liraya kadar ulaştığı belirtiliyor. Uzmanlar, bu ölçekte bir farkın ilk kez görüldüğüne dikkat çekerken, vatandaşın yüksek makasa rağmen fiziki altın almaya devam ettiğini vurguladı.
Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, ons altındaki sert düşüşün beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirterek, petrol fiyatları, doların seyri ve küresel faiz politikalarının altın üzerindeki etkisine işaret etti. Jeopolitik risklerin seyrine bağlı olarak fiyatların yeniden yukarı yönlü hareket edebileceğini ifade eden Altıkardeş, altının orta vadede yeniden yükseliş trendine girebileceğini söyledi. Altıkardeş, “Altından korkmayın, gördüğü yeri her zaman geçer” diyerek yatırımcılara panik yapmamaları çağrısında bulundu.
Kıymetli metal güvenli liman rolünü koruyor
Altın piyasasında yaşanan son hareketlilik, Türkiye’de yatırım davranışının temel dinamiklerini bir kez daha ortaya koydu. Fiyatlardaki sert geri çekilme, klasik olarak ‘alım fırsatı’ olarak değerlendirilirken, fiziki altına yönelen güçlü talep piyasanın dengesini bozdu. Özellikle küçük yatırımcının gram altına yönelmesi, stokların hızla erimesine neden olurken, arz tarafındaki kırılganlıklar daha görünür hale geldi.
Uzmanlar, küresel ölçekte bakıldığında ise altındaki geri çekilmenin kalıcı olup olmayacağı, büyük ölçüde jeopolitik gelişmelerin seyrine bağlı olacağını aktardı. Orta Doğu’daki gerilimin azalması, petrol fiyatlarında geri çekilme ve küresel faiz politikalarında olası değişim senaryoları, altının yeniden yukarı yönlü hareket etmesinin önünü açabileceği de konuşuluyor. Bu nedenle mevcut düşüş, piyasada birçok yatırımcı tarafından geçici bir düzeltme olarak görülürken, talebin canlı kalması altının Türkiye’de ‘güvenli liman’ rolünü koruduğunu gösteriyor.