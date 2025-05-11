PKK açıklama yaptı mı? PKK silah bıraktı mı, kendini feshetti mi? PKK ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Geçen cuma günü PKK 12. kongre toplantısını yaptığını ve alınan kararları yakın zamanda duyuruacağını açıklamıştı. Bugün bazı kulis bilgileri ortaya atıldı ve PKK'nın bugün silah bırakacağı iddia edildi fakat bir açıklama yapılmadı. Bu gelişmeler sonrası "PKK açıklama yaptı mı? PKK silah bıraktı mı, kendini feshetti mi?" soruları peş peşe geliyor.

PKK açıklama yaptı mı?

Şu saat itibarıyla PKK'dan bir açıklama gelmiş değil. Henüz PKK silah bırakmadı. Yakın zamanda konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

PKK ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Kulislerde dolaşan iddialara göre PKK bugün saat 13.00'te açıklama yapacaktı fakat bir gelişme yaşanmadı. PKK'nın açıklama saati bilinmiyor.