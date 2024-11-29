PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile DEM Parti yetkilileri ne zaman görüşecek? Dikkat çeken kulis haber

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK’nın silah bırakması koşuluyla terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan üzerinden yaptığı çağrılar bir süredir devam ediyor.

Bahçeli tepkilere rağmen pozisyonundan geri adım atmazken son olarak DEM Partililerle Öcalan’ın bir an önce yüz yüze görüşmesi yolunda bir çağrı yaptı.

Bahçeli grup toplantısında "İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz” ifadesini kullandı.

'Bahçeli ezberleri bozan bir teklif yaptı'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bahçeli’nin çağrısına destek çıktı.

Bahçeli ile iç ve dış siyasi konularda tam mutabakat içinde olduklarını belirten Erdoğan, "Sayın Bahçeli, esasen temsilcisi olduğu misyon adına gerçekten cesur ve ezberleri bozan bir teklif ortaya koymuştur" dedi.

Ancak Bahçeli'nin çağrısının ardından Kandil ve DEM Parti'den gelen açıklamalara dikkat çeken Erdoğan, "Bu kafanın değişmesi gerekiyor. Karşımızdaki tablo çok da umutlu olmamıza izin vermiyor" diye konuştu.

Önce MİT 'ön hazırlık' yapacak, sonra...

Yaşanan gelişmelerin ardından “DEM Parti ile Öcalan görüşmesi ne zaman olacak” sorusu gündeme geldi.

Türkiye Gazetesi konuya ilişkin dikkat çeken bir kulis habere imza attı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, çözüm sürecinde yaşananların tekrar etmemesi için yeni sürecin ‘temkinli ve dikkatli’ yürütülmesi talimatını verdi.

DEM Parti’nin Adalet Bakanlığı’na Öcalan’la görüşmek için yaptığı başvurunun kısa sürede olumlu sonuçlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Edinilen bilgilere göre, MİT bir ‘ön hazırlık’ yapacak, bu hazırlıkların tamamlanmasından sonra DEM heyetinin İmralı’ya gitmesine izin verilecek.

AK Parti kaynakları “Öcalan, DEM’lilere örgütle bağlantılarını kesmeleri, örgütün de lağvedilmesi yönünde bir şey söylerse; İmralı ziyaretlerinin devamı gelir” diyor.