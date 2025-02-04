PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a 'sayın' diyen MHP'li İl Grup Başkanı Selim Dölcü görevinden istifa etti

Çorum İl Genel Meclisi’nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a "Sayın" ifadesini kullanmasıyla gündeme gelen MHP Grup Başkanı Selim Dölcü, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yanlış anlaşıldığını savundu

Tartışmaların ardından açıklama yapan Dölcü, sözlerinin "bağlamından koparıldığını" iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Konuşmamın tamamını dinleyen herkes ne söylemek istediğimi anlayacaktır. Biz dün ne söylediysek bugün de aynısını söylüyoruz: Abdullah Öcalan terörist başıdır, bebek katilidir. Böyle bir konu ile gündeme geldiğim için ve teşkilatımı böyle bir konuyla meşgul ettiğim için, tüm Milliyetçi-Ülkücü camiadan ve Yüce Türk Milletinden özür dilerim"

MHP'den resmi açıklama bekleniyor

Yaşanan gelişmenin ardından MHP yönetiminin konuya ilişkin nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor. Partiden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Dölcü’nün istifasının ardından grup başkanlığına kimin getirileceği konusunda bir değerlendirme süreci başlatıldığı öğrenildi.