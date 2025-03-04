PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından görüşme başvurusu

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatları, İmralı Cezaevi'nde Öcalan ile görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne yeni bir başvuruda bulundu.

Asrın Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamada, İbrahim Bilmez, Cengiz Yürekli, Emran Emekçi ve Suzan Akipa adlı avukatların, Öcalan ve İmralı’daki diğer hükümlüler Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş için görüşme talep ettikleri belirtildi.