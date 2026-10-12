PKK, Irak'ın kuzeyinde 4 barınma alanını boşalttı: Süreçte yeni aşamaya geçildi

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Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik yürütülen süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, PKK'nın Metina ve Zap bölgelerinde bulunan 4 barınma alanı, 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla boşaltıldı.

Güvenlik kaynakları, bölgedeki istikrarın sağlanması ve Türk-Kürt kardeşliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi sürecinin kararlı ve tavizsiz şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Yürütülen çok boyutlu sürecin Türkiye'nin geleceği açısından tarihi bir dönüm noktası olduğu ifade edildi.

Metina ve Zap'ta 4 barınma alanı boşaltıldı

Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi süreci kapsamında, Türkiye'nin güvenliği açısından çatışma riski bulunan barınma alanlarının boşaltılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerinde bulunan 4 barınma alanını 8 Ekim 2026 itibarıyla boşalttığı bildirildi.

Güvenlik kaynakları, söz konusu gelişmenin yürütülen sürecin kararlılıkla devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.

Barınma alanlarının görüntüleri paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da PKK'nın özellikle çatışma riski bulunan bölgelerdeki barınma alanlarını boşalttığını belirtti.

Boşaltılan alanların kullanılamaz hale getirilmesine ilişkin görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.

Süreç kapsamında daha önce belirlenen yol haritasında, PKK'nın tüm unsurlarıyla silah bırakması, ardından barınma alanlarının boşaltılması ve bu durumun sahada teyit edilmesi öngörülüyordu.

Sonraki aşamada ise yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve örgüt mensuplarının topluma entegrasyonunun sağlanması hedefleniyor.

Örgüt mensuplarının topluma entegrasyonu hedefleniyor

PKK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerini sonlandırmasının ardından, sürecin ilerleyen aşamalarında yasal düzenlemelerden yararlanarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarıyla toplumsal uzlaşı sağlanması amaçlanıyor.

Bu doğrultuda eğitim ve ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda yürütülecek bütünleşik programlarla örgüt mensuplarının topluma entegrasyonunun sağlanması planlanıyor.

Güvenlik kaynaklarından Türk-Kürt kardeşliği vurgusu

Güvenlik kaynakları, yaşanan gelişmelerin Türkiye'de kalıcı barışın sağlanmasına katkıda bulunacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Söz konusu gelişmelerle ülkemizin iç barışı kalıcı olarak tesis edilmeye devam edecektir. Sürecin başarıya ulaşmasıyla birlikte Türk-Kürt kardeşliği temelinde toplumun tüm kesimleri el ele vererek, ülkemizin her köşesinde birlikte barış ve huzur içinde yaşayacaktır. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın sağlanması misyonu çerçevesinde atılan her adım, milletimizin hak ettiği huzur dolu yarınların müjdecisi olacaktır."