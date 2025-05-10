Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı"na katıldı.

Terör örgütü PKK'nın kongresini topladığı duyurmasının ardından Erdoğan, ilk kez açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerlendiğini kaydeden Erdoğan, "Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız" dedi.

"Terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız"

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmasından satır başları şöyle:

* Alkol bağımlılığı aile içi şiddetin en büyük sebeplerinden biridir.

* Ne yapıyorsak aileleri desteklemek için yapıyoruz.

* Terörsüz Türkiye çalışmalarımızı bu hedeflerden ayrı değerlendirmiyoruz.

* 40 yıldır her kesimden vatandaşımıza derin acılar yaşatan, annelerin yüreklerine kor bir ateş düşüren, milletçe ebedi kardeşliğimize dinamit koyan terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız.

"Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız"

* Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz. İstihbarat ve diğer güvenlik birimlerimiz üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getiriyor.

* Terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum.

*Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu Türkiye yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz.

* Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız.