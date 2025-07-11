PKK silah bırakıyor! Tarihi günde Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak'tan kritik uyarı

Terör örgütü PKK, terörsüz Türkiye hedefiyle yürütülen sürecin bir parçası olarak bugün Süleymaniye’de silah bırakmaya hazırlanıyor. 12 Mayıs'ta kendini feshettiğini duyuran örgütün bu adımı, sembolik bir gelişme olarak değerlendirilirken Dünya Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak'tan da sürecin hassasiyetine ilişkin çarpıcı bir uyarı geldi.

"Her türlü provokasyona hazır olmalıyız"

Bugünün tarihi bir gün olduğunu ancak bir başlangıç olmadığını vurgulayan Kaynak, "Çok uzun süredir devam eden teknik, istihbari, askeri ve diplomatik çabanın getirdiği süreçte sadece bir ara ve sembolik aşama. Yol daha çok uzun. Her türlü provokasyona hazır olmalıyız" diyerek kamuoyunu dikkatli olmaya çağırdı.

Sosyal medyada konuyla ilgili dolaşan spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Kaynak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki varlığının her zamankinden daha güçlü olduğunu ifade ederek, “Türk ordusunun silahı yere inmez, aksine silah bırakanı koruyacak şekilde tetikte olur” ifadelerini kullandı.

“Vatan savunması bitmez”

Türkiye’nin yıllardır terörle mücadele ettiğini ve bu sürecin de İstiklal Harbi ruhunun bir devamı olduğunu belirten Kaynak, paylaşımını şu ifadelerle noktaladı:

"Tüm şehitlerimizin, gazilerimizin ruhları şâd olsun. Yıllarca süren, uluslararası bir koalisyonun emperyalist çıkarları doğrultusunda şekillenen bir bölme harekatına karşı direnişimizin sembolleri onlar. İstiklâl harbimizin devamıdır tüm bu yaşadıklarımız. Bir taşeron gider diğeri gelir. Vatan savunması ise bitmez!"