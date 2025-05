Takip Et

Terör örgütü PKK’nın her an silah bırakabileceğine dair iddialar gündemde. Gazeteci İsmail Saymaz, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, PKK’nın bugün saat 14.00’te silah bırakma kararını açıklamasının beklendiğini duyurdu. Açıklamanın yazılı olabileceği ve örgütün Yürütme Konseyi'nin toplu halde yer aldığı bir fotoğraf veya video eşliğinde kamuoyuyla paylaşılabileceği belirtildi.

Gelişme, dakikalar önce DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan’ın bugün yaptığı açıklamayla da pekişti. Doğan, partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında, “PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Her an duyurabilir. Bu tarihi adımı büyük bir ciddiyetle bekliyoruz” dedi.

Ayşegül Doğan, sürecin MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başladığını, ardından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısıyla devam ettiğini hatırlattı.

Alınan bir diğer son dakika haberine göre ise PKK kongre toplantısını 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. Ancak henüz terör örgütü PKK'nın feshedilip edilmediğine yönelik bir açıklama henüz bulunmuyor.