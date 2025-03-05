PKK'dan Öcalan'ın çağrısına yanıt: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın

DEM Parti heyetinin İmralı Cezaevi'nde gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, örgüte silah bırakma çağrısında bulundu. Öcalan, PKK'nın silahlı mücadeleyi sonlandırması gerektiğini vurguladı. Bu açıklamanın ardından, PKK, ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

PKK’dan silahlı mücadeleyi sonlandırma kararı

Abdullah Öcalan’ın çağrısına PKK cephesinden ilk net yanıt, örgüt elebaşlarından Mustafa Karasu’dan geldi.

Karasu, katıldığı televizyon programında PKK’nın silahlı mücadeleyi sonlandıracağını belirtti. Karasu, "PKK bir önderlik hareketidir. PKK'nın politikasını, ideolojisini önderlik belirlemiştir. Bugün de önderliğin izleyicileri ve takipçileriyiz. Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz" dedi.

Karasu, süreçle ilgili olarak devletin de demokratikleşme doğrultusunda gerekli adımları atması gerektiğine dikkat çekti. "Devletin ve iktidarın da hiçbir bahaneye sığınmadan demokratikleşme doğrultusunda gereklikleri yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.