PKK/KCK operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen terör operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.
AA
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Van'da, geçen hafta gerçekleştirilen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce, 07-13 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda 5 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında gerekli işlemler yapıldı.