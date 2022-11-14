PKK/KCK operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Van'da, geçen hafta gerçekleştirilen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce, 07-13 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda 5 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında gerekli işlemler yapıldı.