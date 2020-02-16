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PKK'nın saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, terör örgütünün "saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu"nun da arasında olduğu 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'nın saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, bazı teröristlerin Hakurk'taki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Aralarında 'Harun' kod adlı 'saldırı ve sabotaj birim sorumlusu'nun da bulunduğu PKK'lı 8 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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