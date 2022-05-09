PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusu etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da aralarında bulunduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, Eren-Kış operasyonları kapsamında tespit edilen mağarada PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da aralarında bulunduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca teröristlerce kullanılan 100 metre uzunluğunda, 28 metre derinliğinde ve “Y” harfi şeklindeki mağara tespit edildi.
Operasyonda; 28 adet sığınak-depo-barınak imha edildi, 23 adet Mayın-EYP, 2 adet termal dürbün, 2 adet silah üstü dürbün, 2 adet büyük telsiz, 4 adet küçük telsiz ile teröristlere ait çok miktarda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.