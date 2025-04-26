Plan yapanlar dikkat, meteoroloji uyardı! Hafta sonu hava nasıl olacak? (26-27 Nisan 2025)

Hafta sonu için plan yapanlar havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre, hafta sonu Türkiye genelinde yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığının, Marmara ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, bazı bölgelerde ise sıcaklıkların 2-4 derece düşmesi bekleniyor.

Cumartesi günü Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Van'ın kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor.

26 Nisan Cumartesi günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi'nde cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Yer yer sağanak yağış görülebilir.

Ege Bölgesi'nde de aralıklı yağışlara teslim olacağı tahmin edildi.

Akdeniz, İç Anadolu, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'de aralıklı yağışlar bekleniyor.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin de cumartesi gününü yağışlı geçireceği tahmin edildi.

26 Nisan Pazar günü hava nasıl olacak?

Pazar günü ise Marmara, Ege, Akdeniz'in bir kısmı, Karadeniz, İç Anadolu'da yağışlar etkili olacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı bulutlu bir hakim olacak.

Hafta sonu 3 büyük ilde hava durumu

İstanbul'da cumartes günü yağışlı havanın etkili olacağı tahmin edildi. Cumartesi günü aralıklı yağışların görüleceği kentte en düşük sıcaklığın 10, en yüksek sıcaklığın ise 20 derece olması bekleniyor.

Pazar günü de yağışlı havanın hakim olacağı kentte en düşük sıcaklığın 11, en yüksek sıcaklığın 17 derece olacağı olacağı tahmin edildi.

Ankara'da cumartesi günü yağış bekleniyor. Sıcaklık en düşük 6, en yüksek ise 18 derece olacak.

Başkent pazar gününü de yağışlı geçirecek. En düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklığın ise 20 derece olması bekleniyor.

İzmir de hafta sonu yağışa teslim olacak. Cumartesi günü kentte beklenen en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık ise 24 derece.

Pazar günü İzmir'de en düşük sıcaklığın 12, en yüksek sıcaklığın ise 23 derece olması bekleniyor.