Planınızı buna göre yapın! Hafta sonu yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? (15-16 Şubat 2025)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 2-4 derece altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Muğla hariç Ege kıyılarının Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Batman çevreleri ve Diyabakırın kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Buzlanma ve sise dikkat!

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Üç büyük ilde hafta sonu hava durumu

Cumartesi ve Pazar günü İstanbul'da yağmur bekleniyor. En düşük hava sıcaklığının 6-8 derece olacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da hafta sonu puslu bir havanın etkili olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık ise 10-12 derece.

İzmir de ise hafta sonu yağışlı geçecek. En düşük hava sıcaklığının 7-9 derece olacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu yurt genelinde hava nasıl olacak?

15 Şubat Cumartesi günü Marmara ve Ege Bölgesi'nde yağış beklenirken; Akdeniz ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ise sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu Bölgesi'nde de sis bekleniyor.

16 Şubat Pazar günü ise Marmara, Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında yağış beklniyor. İç ve Doğu Anadolu'da sisin etkili olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.