Polatların avukatı Ahmet Gün itirafçı oldu, 'ne biliyorsa' anlattı

İstanbul dahil altı kentte düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat dahil 14 kişi tutuklanmış, dokuz kişi serbest bırakılmıştı. Avukat Ahmet Gün, etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyerek ifade vermişti.

'Sahte fatura için şirket kuruldu'

Gün, ifadesinde yaklaşık 3-4 yıldır Polat'lara ait şirketlerin mali müşavirliğini yaptığını belirterek, tasfiye halindeki 'Fekben Plastik Gıda Sanayi Ticaret AŞ', 'BYZGUN Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret AŞ' ile 'Tekbaşer Metal ve Sanayi Mamulleri Ticaret AŞ' isimli firmaların sahte fatura düzenlemek için kurulduğunu söyledi.

'Naylon faturayı Engin Polat biliyor'

Bu firmaların naylon fatura kestiğini, bunu Engin Polat'ın da bildiğini ifade eden Gün, Engin Polat ile yaptığı bir telefon görüşmesine ilişkin şunları söyledi:

"Bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını söylemişti. Kendisine 'Maşallah iyi satış yapmışsınız.' dedim, ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon lira yerine yarı yarıya 40-45 milyon lira arasında satış faturası getirildi. 80 milyon lira tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal ettikleri için bana 40-45 milyon lira aralığında fatura gönderilmiştir. İptale konu mallar internet ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir. Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır."

'Kara para aklama'

Gün, şöyle devam etti: "Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğinden şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır, ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 yılının kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sisteme sokulmuş olabilir."