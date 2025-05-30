Polatlı'da çevreye zarar veren biyogaz firmalarına 3 milyon TL ceza
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, biyogaz firmalarının tarım arazilerine kaçak atık döktüğü jandarma ekiplerince tespit edildi. Üç gün süren denetimlerde suçüstü yakalanan firmalara yaklaşık 3 milyon TL para cezası kesildi. Yetkililer çevre kirliliğine karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtirken, vatandaşlardan da şüpheli durumları ihbar etmeleri istendi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde faaliyet gösteren bazı biyogaz enerji firmaları, fabrika atıklarını tarım arazilerine dökerken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 3 gün boyunca yürüttüğü denetimler sonucunda, kaçak atık dökümü yaptığı belirlenen firmalara toplamda yaklaşık 3 milyon TL idari para cezası uygulandı.
Cezai süreç başlatıldı
Kaçak döküm yapan firmaların tankerleri, devriye sırasında yerinde tespit edilerek durduruldu. Yapılan incelemeler ve hazırlanan tutanaklarla cezai süreç başlatıldı.
Yetkililer, çevre kirliliğiyle mücadelede jandarmanın denetimlerinin aralıksız süreceğini belirtirken, vatandaşların da şüpheli durumları vakit kaybetmeden ihbar etmelerinin önemine dikkat çekti.