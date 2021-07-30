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Polatlı'daki yangın şüphelisi tutuklandı

Ankara Polatlı'daki askeri kışlada yangın çıkarmaya çalıştığı belirtilen şüpheli savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığının bahçesindeki otları dışarıdan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan K.Y.Ü, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüphelinin dün "kamu malına zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı hatırlatıldı.

Bunun üzerine, Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz ettiği belirtilen açıklamada, itirazı kabul eden sulh ceza hakimliğinin şüphelinin tutuklanmasına karar verdiği bildirildi.

 

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