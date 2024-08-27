Poligonlarda 'Yusuf Dikeç' etkisi: Atıcılık sporu yoğun ilgi görmeye başladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım final mücadelesinde Türkiye’ye madalya kazandıran Yusuf Dikeç, müsabakalarda ekipmansız ve tek eli cebinde yaptığı atış ile sosyal medyada en çok konuşulan isim olmuştu.

Uzun yıllardan bu yana atış sporu ile ilgilenen Karya Farma HBX AR-GE Kurucusu Hakan Başlık, Yusuf Dikeç’in olimpiyatlarda simge olan ve dünyaya yayılan pozundan sonra genç yaşlı herkesin atıcılık sporuna yoğun ilgi göstermeye başladığını kaydetti.

Başta Türkiye olmak üzere dünya genelinde olumlu yorumlar alan Milli Atıcı Yusuf Dikeç’in Atış Pozu’nun Türklerin milli sporlarından biri olan atıcılık sporuna olan ilgiyi bir anda arttırdığını belirten Başlık, “Uzun zamandır atıcılık sporu ile ilgilenirim. Yoğun geçen çalışmalarımın ardından yorgunluğumu atış sporu ile atıyorum. Milli sporcumuz Yusuf Dikeç’in pozu atış pozu viral olunca poligonlar yoğun ilgi görmeye başladı” dedi.