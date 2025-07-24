Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, 2025 yılı 2. dönem İç Güvenlik Fakültesi için öğrenci alımı yapılacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sınavla 400 erkek, 100 kadın ve 40 şehit ya da vazife malulü olanların eş veya çocukları olmak üzere toplam 540 öğrenci fakülteye kabul edilecek.

Başvuru şartları ne?

Adaylar başvurularını, 25-29 Temmuz tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı'nın pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifreleriyle gerçekleştirebilecek. Sınav takvimi ve detaylı bilgiler de aynı internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Başvuru yapacak adayların, 1 Ocak 2004 ve sonrasında doğmuş olmaları, yani 2025 yılı itibarıyla 22 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor.

2025-YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türlerine göre belirlenen taban puanlar şöyle açıklandı: Eşit ağırlıkta 310, sayısalda 340, sözelde ise 320 ham puan ve üzeri. Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları içinse bu puanlar sırasıyla 248, 272 ve 256 olarak belirlendi.

Sınavı başarıyla geçen ve fakülte eğitimini tamamlayan adaylar, mezuniyetlerinin ardından komiser yardımcısı olarak göreve başlayacak.