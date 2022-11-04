Polis alımları başladı mı? POMEM başvuru tarihleri ne zaman başlayacak?

POMEM başvuru süreci merakla takip ediliyor. Gelecekte kariyerini polis olarak sürdürmek isteyenler, 29. dönem polis alımı başvuruları konusunda bir açıklama yapılıp yapılmadığını araştırıyor. POMEM başvuru tarihleri konusunda henüz Polis Akademisi tarafından yapılan bir açıklama ise yok. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan 28. dönem POMEM alımları yıl sonunda gerçekleştirilmişti. 27 Aralık'ta başlayan 28. dönem POMEM başvuruları 7 Ocak'a kadar devam etmiş ve polis alımı için mülakat sonuçları 9 Haziran'da açıklanmıştı.

Polis maaşları ne kadar?

Ortalama polis maaşı 13 bin 767 Türk lirasır. Polis maaşları unvan ve çalışma süresine göre değişim gösterebilmektedir. Başkomiser olarak görev yapan polislerin maaşları ise 15 bin 850 Türk lirasıdır.

Polis olma şartları nelerdir?

Polis alımlarında genel şartlar şu şekildedir: