Polis alımları başladı mı? POMEM başvuru tarihleri ne zaman?
29. dönem POMEM başvuru tarihleri merakla bekleniyor. Gelecekte polis olarak görev yapmak isteyen adaylar polis alımları için yapılacak açıklamaları bekliyor. Polis Akademisi henüz polis alımları ve POMEM başvuruları konusunda bir açıklama yapmazken, geçtiğimiz dönem başvurular yıl sonunda başlamıştı.
POMEM başvuru süreci merakla takip ediliyor. Gelecekte kariyerini polis olarak sürdürmek isteyenler, 29. dönem polis alımı başvuruları konusunda bir açıklama yapılıp yapılmadığını araştırıyor. POMEM başvuru tarihleri konusunda henüz Polis Akademisi tarafından yapılan bir açıklama ise yok. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan 28. dönem POMEM alımları yıl sonunda gerçekleştirilmişti. 27 Aralık'ta başlayan 28. dönem POMEM başvuruları 7 Ocak'a kadar devam etmiş ve polis alımı için mülakat sonuçları 9 Haziran'da açıklanmıştı.
Polis maaşları ne kadar?
Ortalama polis maaşı 13 bin 767 Türk lirasır. Polis maaşları unvan ve çalışma süresine göre değişim gösterebilmektedir. Başkomiser olarak görev yapan polislerin maaşları ise 15 bin 850 Türk lirasıdır.
Polis olma şartları nelerdir?
Polis alımlarında genel şartlar şu şekildedir:
- Türk vatandaşı olmak.
- Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.
- Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.
- KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)
- Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak.
- Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.
- Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.
- Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.
- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
- Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
- Kişin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması.
- Ceza almamış olmak.
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.